ВИДЕО | Константин Богомолов подарил Собчак кольцо по цене квартиры

Собчак похвасталась в социальных сетях кольцом с изумрудами от бренда Parure Atelier. По данным издания, украшение стоит почти 50 тысяч евро. Отмечается, что оно также инкрустировано бриллиантами и изумрудами огранки „кушон“. Богомолов вручил подарок через несколько дней после Международного женского дня.

„Муж ненавидит 8 Марта и весь этот буйный флешмоб в ленте под названием „Чей мужик больше букет домой притащит“. Зато как же приятно, что через пару дней сделал мне такой потрясающий подарок — кольцо от любимого бренда, о котором я так мечтала“, — поделилась Собчак.