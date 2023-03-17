Шоубиз
17.03.2023, 17:00

ВИДЕО | Константин Богомолов подарил Собчак кольцо по цене квартиры

 
Ксения Собчак
Ксения Собчак
ФОТО: Youtube

Режиссер Константин Богомолов подарил дорогостоящее украшение жене Ксении Собчак. Об этом сообщает РБК.

Собчак похвасталась в социальных сетях кольцом с изумрудами от бренда Parure Atelier. По данным издания, украшение стоит почти 50 тысяч евро. Отмечается, что оно также инкрустировано бриллиантами и изумрудами огранки „кушон“. Богомолов вручил подарок через несколько дней после Международного женского дня.

„Муж ненавидит 8 Марта и весь этот буйный флешмоб в ленте под названием „Чей мужик больше букет домой притащит“. Зато как же приятно, что через пару дней сделал мне такой потрясающий подарок — кольцо от любимого бренда, о котором я так мечтала“, — поделилась Собчак.

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