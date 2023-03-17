ОПРОС | Что предпочитаете - устриц или пельмени? Около 40% эстоноземельцев считают себя гурманами(1)
Недавно сеть магазинов Rimi провела среди эстоноземельцев занимательный опрос, целью которого было выяснить, какого стиля питания придерживаются наши соотечественники. Было выявленно шесть типов: эмоциональные едоки, бодибилдеры, сознательные едоки, гурманы, фудтанкеры и поклонники олдскульной домашней еды.
Из ответов около 4700 человек, принявших участие в опросе, выяснилось, что 37 процентов людей предпочитают исследовать новые вкусы и не переживают, если на бедрах прибавилось несколько сантиметров. Главное, чтобы еда доставляла удовольствие! С другой стороны, 29 процентов людей считают себя сознательными едоками, которые следят за тем, чтобы в пище были представлены белки, жиры и углеводы, а на тарелке – сезонные фрукты и овощи. Однако 15 процентов эстоноземельцев мало заботятся о том, что они кладут в рот, – главное, чтобы еда наполняла их желудок. Только 10% людей считают себя либо поклонниками олдскульной еды, предпочитающими привычные любимые блюда, либо бодибилдерами, которые подсчитывают калории и обдумывают, стоит ли это блюдо и дальше употреблять в пищу.
„Несмотря на то, что это был шуточный опрос, все равно можно сделать из него некоторые выводы. С одной стороны, приятно видеть, что среди наших соотечественников – почти треть тех, кто делает акцент на том, что и в каком количестве они едят. С другой стороны, настораживает тот факт, что общая доля гурманов и фудтанкеров составила целых 45 процентов, поскольку это в основном люди, которые кладут в рот всё, что душе угодно, и не беспокоятся о том, что может получиться в результате такого стиля питания“, – прокомментировала результаты опроса консультант по питанию Rimi Катри Мерисалу, по словам которой, сбалансированная диета является основой хорошего здоровья.
Почти во всех возрастных группах профиль гурмана находился на первом месте, за исключением группы 56+, где сознательным едоком посчитали себя 45% людей, а гурманом – только 30%. По словам Мерисалу, логично, что люди после определенного возраста часто вынуждены менять свой рацион, иначе появляется риск различных заболеваний. Известно, что со временем наше пищеварение становится медленнее, и часто даже у тех, кому никогда не приходилось беспокоиться о своем весе, вдруг появляются дополнительные килограммы. Долгосрочные привычки в еде в значительной степени как раз и формируют здоровье людей.
Мужчины и женщины довольно похожи
Опрос выявил интересный факт: а именно, ответы женщин и мужчин были довольно схожими, 38 процентов мужчин считали себя гурманами, и 23 процента – сознательными едоками, а 21 процент – фудтанкерами. Те же показатели среди женщин составили 36 процентов, 29 процентов и 15 процентов соответственно. Из этого опроса можно сделать вывод, что пищевые привычки мужчин и женщин в Эстонии очень похожи.
Однако было одно важное отличие: вторым по популярности после профиля фудтанкера среди мужчин был профиль поклонника олдскульной еды (8%), в то время как женщины считали себя эмоциональными едоками (8%). Зато доля едоков-бодибилдеров как среди женщин, так среди мужчин составила менее 5%.
Образование играет свою роль в питании
Опрос показал, что чем образованнее человек, тем более сбалансирован его рацион. Люди с начальным и средним образованием больше причисляют себя к гурманам, люди с высшим образованием чаще считают себя сознательными едоками.
Всего в опросе приняли участие около 4700 человек разного возраста, 89% женщин и 11% мужчин. Хотя это был развлекательный опрос, более 2600 человек сочли, что результат соответствует их реальным привычкам в еде. 1750 респондентов сочли результат почти верным, и менее 300 человек, то есть 6 процентов, обнаружили, что результат опроса не соответствует их восприятию своего типа питания.
В ходе опроса участникам было предложено проанализировать свои привычки питания, согласно шести моделям пищевого поведения:
Эмоциональные едоки – те, для кого мрачное настроение подобно пучине Тихого океана, которая так или иначе заставляет тянуться за едой в любую грустную минуту. Есть и такие, кто в минуты прилива счастья, бросается в тарелку с конфетами или ест всё, что есть в холодильнике, будь то мороженое или вчерашний грибной соус.
Бодибилдеры – те, кто одержимы кубиками на прессе и обладают бесконечной силой воли и дисциплиной, чтобы изо дня в день формировать свое тело. Иногда они смотрят на других так же требовательно, недоумевая, откуда появляются дряблые животы. Помимо тренировок, они следят за своим питанием и любят протеиновые смеси и обезжиренный йогурт.
Сознательные едоки – те, кто знает о пищевых ингредиентах и добавках больше, чем полиглот иностранных языков. При приготовлении блюд они различают разные ингредиенты и добавки со сложными названиями, точно знают, каким должен быть баланс углеводов, белков и жиров, а также обладают знаниями о том, как сочетать продукты, чтобы на тарелке было сбалансированное меню.
Гурманы – те, кто любит хорошую еду, страстно и без ограничений. Для них еда – бесконечный источник удовольствия. Эти люди, которые никогда не отказываются от новых вкусовых ощущений. Эти люди натренировали свой вкусовые рецепторы различать даже тончайшие нюансы, и без хорошего вкуса жизнь им покажется фильмом „50 оттенков серого“, только без Кристиана Грея.
Фудтанкеры – поглощают всё, до чего могут дотянуться! Они могут быстро насытиться, но забыли, что еда должна дарить и вкусовые ощущения. Имеют хороший аппетит, едят рыбную икру, шоколадный торт и хот-доги так, словно участвуют в соревновании по поеданию их на время.
Поклонники олдскульной еды – они любят все блюда из бабушкиной кулинарной книги: манный мусс, печеночный соус и хлебный суп, любят и готовят те самые блюда, которые для многих пахнут счастливым детством и школьной столовой.