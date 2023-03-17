ОПРОС | Что предпочитаете - устриц или пельмени? Около 40% эстоноземельцев считают себя гурманами

Из ответов около 4700 человек, принявших участие в опросе, выяснилось, что 37 процентов людей предпочитают исследовать новые вкусы и не переживают, если на бедрах прибавилось несколько сантиметров. Главное, чтобы еда доставляла удовольствие! С другой стороны, 29 процентов людей считают себя сознательными едоками, которые следят за тем, чтобы в пище были представлены белки, жиры и углеводы, а на тарелке – сезонные фрукты и овощи. Однако 15 процентов эстоноземельцев мало заботятся о том, что они кладут в рот, – главное, чтобы еда наполняла их желудок. Только 10% людей считают себя либо поклонниками олдскульной еды, предпочитающими привычные любимые блюда, либо бодибилдерами, которые подсчитывают калории и обдумывают, стоит ли это блюдо и дальше употреблять в пищу.



„Несмотря на то, что это был шуточный опрос, все равно можно сделать из него некоторые выводы. С одной стороны, приятно видеть, что среди наших соотечественников – почти треть тех, кто делает акцент на том, что и в каком количестве они едят. С другой стороны, настораживает тот факт, что общая доля гурманов и фудтанкеров составила целых 45 процентов, поскольку это в основном люди, которые кладут в рот всё, что душе угодно, и не беспокоятся о том, что может получиться в результате такого стиля питания“, – прокомментировала результаты опроса консультант по питанию Rimi Катри Мерисалу, по словам которой, сбалансированная диета является основой хорошего здоровья.