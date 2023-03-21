„Сила воли выросла, но я все равно иногда грешу“. Юри Ратас рассказал, как похудел на 24 кг и как поддерживает себя в форме

В прошлом году телезрители увидели чудесное преображение Юри Ратаса (44) в эстонском танцевальном шоу, где он зажигал в паре с тренером Кристиной Тармет. После невероятных выступлений на танцполе внешность мужчины изменилась довольно сильно, можно даже сказать до неузнаваемости! Юри уже признался во время шоу „Танцы со звездами“, что он действительно взял себя в руки, и большую роль в этом сыграла его тренер Кристина.