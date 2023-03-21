Шоубиз
21.03.2023, 14:46

„Сила воли выросла, но я все равно иногда грешу“. Юри Ратас рассказал, как похудел на 24 кг и как поддерживает себя в форме

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Jüri Ratas
Jüri Ratas
ФОТО: Delfi Meedia

Председатель Центристской парти Юри Ратас пару лет назад дал журналу Kroonika обещание похудеть. И сдержал обещание - сегодня политик находится в превосходной форме.

В прошлом году телезрители увидели чудесное преображение Юри Ратаса (44) в эстонском танцевальном шоу, где он зажигал в паре с тренером Кристиной Тармет. После невероятных выступлений на танцполе внешность мужчины изменилась довольно сильно, можно даже сказать до неузнаваемости! Юри уже признался во время шоу „Танцы со звездами“, что он действительно взял себя в руки, и большую роль в этом сыграла его тренер Кристина.

Политик уже давал обещание снизить свой вес в 2020 году, когда еще был премьер-министром и в правительстве раздавали торты. „Актуальная камера“ тогда показала видео с пресс-конференции правительства, где Юри сказал, что свой торт есть не будет, потому что в статье в Kroonika его „назвали толстым“.

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