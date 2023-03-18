Звезда франшизы „Джон Уик“ Лэнс Рэддик умер во время пресс-тура в возрасте 60 лет

Тело актёра было обнаружено в его доме в Студио-Сити (район Лос-Анджелеса). Пока причина смерти остаётся неизвестной, но источники говорят, что она выглядит естественной.

Лэнс принимал участие в пресс-туре в связи с выходом четвертой части франшизы „Джон Уик“, где исполняет роль Харона. На следующей неделе у Лэнса было запланировано участие в шоу Келли Кларксон. Мировая премьера фильма состоится уже на следующей неделе.

„Мы все глубоко опечалены из-за новости о кончине нашего дорогого друга и коллеги Лэнса Рэддика. Наши сердца разбиты. Он был непревзойденным профессионалом, и работать с ним было одно удовольствие. Наша любовь и молитвы с его женой Стефани, его детьми, семьей и друзьями“, — отреагировал на смерть коллеги Киану Ривз.

У артиста есть несколько незавершенных ролей, включая греческого бога Зевса в грядущем сериале Disney+ „Перси Джексон и олимпийцы“.