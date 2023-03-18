Метрополитен-опера выплатит Анне Нетребко 200 тысяч долларов за отмененные выступления

Судья пришел к выводу, что опера должна полностью оплатить 13 отмененных по инициативе оперы выступлений, так как договор подразумевал оплату вне зависимости от того, состоялись они или нет.

Представители оперы настаивали, что не должны платить, так как Нетребко отказалась выполнить их требование публично осудить Путина за вторжение и тем самым, по их мнению, нарушила пункт договора, регламентирующий публичное поведение сторон.

Судья в своем решении отметил, что Нетребко имеет право на поддержку Путина, и сам этот факт не является чем-то предосудительным или неправомерным.

В то же время, судья отказал в выплате Нетребко дополнительных 400 тысяч долларов, которые она могла получить в качестве гонорара за участие в будущих постановках, так как этот контракт не был официально согласован. Также Нетребко получила штраф в 30 тысяч долларов за „крайне неуместные“ заявления — в частности, за то, что певица называла критиков „злыми, как слепые агрессоры“.

Нетребко до начала войны неоднократно публично поддерживала Владимира Путина. В частности, она была его доверенным лицом на выборах.

После вторжения РФ в Украину Нетребко первоначально публично его никак не комментировала, из-за чего от сотрудничества с ней начали отказываться крупнейшие западные площадки, такие как Метрополитен-опера и Баварская опера. 30 марта, спустя более месяца после начала войны, Нетребко осудила вторжение и подчеркнула, что не является союзницей руководства РФ. После этого ее выступления начали отменять в России.