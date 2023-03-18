У звезды „Парка Юрского периода“ и „Омена“ Сэма Нилла диагностирован рак крови 3 степени

Впервые тревожные симптомы актер ощутил в марте прошлого года. После обращения к врачам, у Нилла была диагностирована ангиоиммунобластная Т-клеточная лимфома. Это довольно редкое заболевание: оно составляет 2-3% всех лимфом человека.

В интервью британскому изданию, которое актер дал накануне выхода своих мемуаров, Нилл признался, что этот диагноз помог ему переосмыслить свою жизнь.

„Не стану делать вид, что в 2022-м не было мрачных моментов, их было достаточно, в том числе и в моей жизни. Но я стараюсь сохранять оптимизм и не падать духом. Очень благодарен моим близким и друзьям, которые меня поддержали. И еще больше благодарен за каждый новый день“, — признался актер.

В интервью Нилл также рассказал о неудачном курсе химиотерапии. Теперь актер получает новый химиотерапевтический препарат, который должен принимать ежемесячно до конца своей жизни.

„Я не боюсь умереть, но меня бы это очень разозлило. Мне очень хочется прожить еще хотя бы два десятилетия. У меня есть новый дом, который мы строили долго и с большой любовью. Есть маленькие внуки, и я хочу увидеть, как они вырастут“, — заявил 75-летний Нилл.

Сэм Нилл известен ролями в фильмах „Омен 3: Последняя битва“, „Мёртвый штиль“, „Охота за „Красным Октябрём“, „Исповедь невидимки“, „Парк Юрского периода“ (и некоторые его продолжения), „Двухсотлетний человек“, „Тор: Рагнарёк“, „Кролик Питер“ и сериале „Острые козырьки“.