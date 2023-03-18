18.03.2023, 16:36
Латвия запретила въезд SHAMAN, Александру Маршалу и Надежде Бабкиной(1)
ФОТО: Youtube
Латвия внесла в черный список на въезд 35 россиян, в числе которых оказались популярные артисты. Об этом сообщается на сайте МИД республики
В частности, въезд запрещен исполнителям SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов), Акиму Апачеву, Наталье Качуре, Надежде Бабкиной, Александру Маршалу, телеведущим Лере Кудрявцевой, Юлии Барановской, Руслану Осташко, актерам Полине Агуреевой, Кириллу Кузнецову, Станиславу Старовойтову.