Шоубиз
18.03.2023, 16:36

Латвия запретила въезд SHAMAN, Александру Маршалу и Надежде Бабкиной

 (1)
Shaman
Shaman
ФОТО: Youtube

Латвия внесла в черный список на въезд 35 россиян, в числе которых оказались популярные артисты. Об этом сообщается на сайте МИД республики

В частности, въезд запрещен исполнителям SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов), Акиму Апачеву, Наталье Качуре, Надежде Бабкиной, Александру Маршалу, телеведущим Лере Кудрявцевой, Юлии Барановской, Руслану Осташко, актерам Полине Агуреевой, Кириллу Кузнецову, Станиславу Старовойтову.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии