Песни Пугачевой, Агутина и Ротару оказались в черном списке, запрещающем их ротацию на российских радиостанциях
Песни Аллы Пугачевой, Леонида Агутина и Софии Ротару попали под запрет ротации на российских радиостанциях, сообщает gazeta.
Предполагается, что творчество исполнителей оказалось под запретом из-за их публичной критики действий российских властей.
Существование черного списка в своем Telegram-канале подтвердил музыкальный критик Олег Кармунин. По его словам, вместе с Пугачевой, Агутиным, Ротару в стоп-листе также оказались Светлана Лобода, Макс Барских, Вера Брежнева, Наргиз, Верка Сердючка (Андрей Данилко) и братья Меладзе.
Также Кармунин отметил, что в бан попали песни Наташи Королевой „Киевский Мальчишка“, кавер Леонида Агутина на песню „Шаланды полные кефали в Одессу Костя приводил“ и песня „American boy“ группы „Комбинация“, в которой есть строчки „Американ бой, уеду с тобой. Москва, прощай!“