Песни Пугачевой, Агутина и Ротару оказались в черном списке, запрещающем их ротацию на российских радиостанциях

Существование черного списка в своем Telegram-канале подтвердил музыкальный критик Олег Кармунин. По его словам, вместе с Пугачевой, Агутиным, Ротару в стоп-листе также оказались Светлана Лобода , Макс Барских , Вера Брежнева , Наргиз, Верка Сердючка (Андрей Данилко) и братья Меладзе.

Также Кармунин отметил, что в бан попали песни Наташи Королевой „Киевский Мальчишка“, кавер Леонида Агутина на песню „Шаланды полные кефали в Одессу Костя приводил“ и песня „American boy“ группы „Комбинация“, в которой есть строчки „Американ бой, уеду с тобой. Москва, прощай!“