ВИДЕО | Концерт МакSим сорвался: певице пришлось вызывать скорую

Исполняя песни, певица хрипела, не дотягивала ноты, выглядела рассеянной и уставшей.

Исполняя свой главный хит „Знаешь ли ты?“, она развернулась, ушла за кулисы и больше не возвращалась.

Директор МакSим прокомментировал этот инцидент и пояснил, что „в момент начала концерта артистка почувствовал себя плохо, что сказалось на качестве мероприятия“.

Житель Сочи Сергей, побывавший на концерте МакSим, прерванном из-за плохого самочувствия артистки, рассказал „Газете.Ru“, о своих впечатлениях. „Я вчера был на концерте, но лучше бы туда не ходил. МакSим была в странном состоянии, балахоне для беременных, с голой спиной, на спине складки кожи. С первой песни не попадала ни в одну ноту, а дальше — хлеще. По внешнему виду и поведению было ощущение, что она находилась под действием чего-то. На третьей песне мы встали и ушли с большей частью народа. Оставшиеся потом рассказали, что на пятой песне она уже конкретно не вязала лыка, развернулась молча и ушла, а за ней вся команда со сцены. Люди ждали минут тридцать в тишине зала, но никто не вышел, не извинился и не объяснил происходящее. Потом приехала полиция, люди вызвали, так как им не хотели возвращать деньги за билеты. Лучше бы она осталась в моей памяти той лучезарной девочкой с красивым голосом, а не это вот. Если человек себя действительно плохо чувствует, то зачем выпускать его на сцену, проще отменить концерт и не позориться“, — рассказал он.

„Все выступление было видно, что петь она не может — ей трудно и хрипел голос. Пьяной она не выглядела, но было понятно, что со здоровьем что-то не так. Все-таки я считаю, что человек себя просто плохо чувствовал. То, что она ушла ничего не сказав, я бы объяснила тем, что она уже была не в состоянии. По моему мнению, это должен был сделать организатор, который в принципе зачем-то не отменил концерт, зная о ее состоянии. Или в конце концов хоть включили бы фонограмму, раз так вышло, хотя бы чтобы она не мучилась, да и люди бы просто сами потанцевали“, — отметила другая зрительница.