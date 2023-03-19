ФОТО | Большая премьера в Русском театре! Смотрите, кто пришел на „Императорского безумца“ Юлии Ауг(39)
17 марта в Русском театре прошла премьера спектакля по мотивам романа самого известного и переводимого эстонского писателя Яана Кросса „Императорский безумец“. Спектакль поставила известная актриса и режиссер Юлия Ауг.
Дважды номинировавшийся на Нобелевскую премию, лауреат премии Балтийской Ассамблеи по литературе (1999), Кросс вошел в мировую литературу как поэт, но прославился как автор исторических повестей и романов. Пьесу по мотивам „Императорского безумца“ написал драматург Вячеслав Дурненков. Сценографическое решение, соединившее в себе живописность эпохи в костюмах и видеоконтенте
с графическим аскетизмом декораций, придумал художник Александр Барменков, ученик Дмитрия Крымова.
Спектакль ставит известная актриса и режиссер Юлия Ауг. В Эстонии ее знают по спектаклю „Моя эстонская бабушка“, поставленному в R.A.A.A.M. и Vaba Lava, и „Русские, они такие...“ в Новом театре. С 2022 года Ауг стала руководителем проектов в нарвском центре Vaba Lava, где осуществила ряд интересных художественных акций. Ее постановки всегда вызывают ажиотаж у публики, о них продолжают говорить и спорить критики. В декабре Юлия Ауг была удостоена титула „Культурный деятель года“ по мнению издания Postimees.
Александру Ивашкевичу предстоит воплотить самую загадочную и противоречивую фигуру среди русских государей XIX века, Александра I, о котором поэт и историк П. А. Вяземский сказал: „сфинкс, не разгаданный до гроба“. Герой Даниила Зандберга – друг и протагонист императора, полковник русской армии Тимотеус Эбергард фон Бок. Кем он был в действительности? Осмелившийся критиковать монарха – безумный романтик, движимый наивными донкихотскими мечтами, или провидец, опередивший время? И возможно ли сохранить верность своим идеалам, идущим вразрез с ничем не ограниченной властью, не потеряв при этом свободу?
Если говорить о стилистике спектакля, то она во многом продиктована творческим почерком режиссера: и здесь на историческом материале Юлия Ауг прибегла к излюбленному ею приему документалистики, представляя всякий раз новое лицо в повествовании на экране в виде фото досье. Объемный видео контент в спектакле не является иллюстративным, он органично интегрирован в повествование и не противоречит ни смысловым акцентам на факты той эпохи, ни присутствующей в костюмам исторической стилизации, ни предложенному режиссером актерскому существованию, которое сочетает и психологическую достоверность и открытую публицистичность.