ФОТО | Большая премьера в Русском театре! Смотрите, кто пришел на „Императорского безумца“ Юлии Ауг

Дважды номинировавшийся на Нобелевскую премию, лауреат премии Балтийской Ассамблеи по литературе (1999), Кросс вошел в мировую литературу как поэт, но прославился как автор исторических повестей и романов. Пьесу по мотивам „Императорского безумца“ написал драматург Вячеслав Дурненков. Сценографическое решение, соединившее в себе живописность эпохи в костюмах и видеоконтенте

с графическим аскетизмом декораций, придумал художник Александр Барменков, ученик Дмитрия Крымова.

Спектакль ставит известная актриса и режиссер Юлия Ауг. В Эстонии ее знают по спектаклю „Моя эстонская бабушка“, поставленному в R.A.A.A.M. и Vaba Lava, и „Русские, они такие...“ в Новом театре. С 2022 года Ауг стала руководителем проектов в нарвском центре Vaba Lava, где осуществила ряд интересных художественных акций. Ее постановки всегда вызывают ажиотаж у публики, о них продолжают говорить и спорить критики. В декабре Юлия Ауг была удостоена титула „Культурный деятель года“ по мнению издания Postimees.

Александру Ивашкевичу предстоит воплотить самую загадочную и противоречивую фигуру среди русских государей XIX века, Александра I, о котором поэт и историк П. А. Вяземский сказал: „сфинкс, не разгаданный до гроба“. Герой Даниила Зандберга – друг и протагонист императора, полковник русской армии Тимотеус Эбергард фон Бок. Кем он был в действительности? Осмелившийся критиковать монарха – безумный романтик, движимый наивными донкихотскими мечтами, или провидец, опередивший время? И возможно ли сохранить верность своим идеалам, идущим вразрез с ничем не ограниченной властью, не потеряв при этом свободу?