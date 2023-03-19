Оксана Самойлова вышла на связь после госпитализации

В ночь на 15 марта Оксана Самойлова пожаловалась на сильную головную боль. „Прикиньте, я лежу, у меня текут слезы от головной боли. При этом у меня нет температуры, у меня нет жара, но я вся в каких-то красных пятнах. У меня такое ощущение, что мне кто-то со всей силы давит на виски. Не понимаю, мне уже пора звонить в скорую или еще нет, и все в порядке. Но мне реально максимально хреново“, — поделилась она в социальных сетях.

Самойлова измерила давление с помощью тонометра и выяснила, что оно упало — показатели остановились на отметке „98/78“. Она решила обратиться к специалистам и была госпитализирована. Через пару дней она вновь появилась в соцсетях.

„Я первый раз за все последние дни сейчас вышла на улицу. Это такое наслаждение: солнце светит, весной пахнет. У меня был гайморит. У меня никогда до этого не было гайморита, я не знала, что это за кошмар. Но я три дня просто не могла открыть глаза, я открывала их — и у меня просто все слезилось. У меня все болело, даже челюсть. Сегодня первый день, когда я вернулась к жизни“, — поделилась Самойлова.

Блогер добавила, что из-за проблем с дыханием ей может потребоваться операция по исправлению перегородки.