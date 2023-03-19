19.03.2023, 20:00
Стендап Руслана Белого хотят проверить на „дискредитацию“ вооруженных сил России(3)
ФОТО: Youtube
Общественники движения „Ветераны России“ направили обращение в Генпрокуратуру и СК с просьбой привлечь комика Руслана Белого к ответственности за „дискредитацию российской армии“ и „публичные призывы к экстремизму“.
Общественники обратили внимание на то, что на одном из последних концертов Белый заявил, что не поддерживает специальную военную операцию, что у него половина родственников живет на Украине и что Киев не собирался первым нападать на Россию. Что из этого дискредитирует российскую армию и является призывом к экстремизму, пока неясно. Хотя для российских судов конкретика не имеет значения.