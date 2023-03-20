ФОТО | Поздравляем! Известная адвокатская чета Роберт и Кади Сарв ждут пополнение

Роберт и Кади поженились в августе 2021 года в замке Таагепера. Тогда пара призналась, что хочет завести детей. „Мы так много путешествовали и довольно долго жили вместе, что кажется хорошей идеей добавить новых членов в нашу семью. Сначала один или два“, — сказала Кади. „Тогда посмотрим дальше“, — подтвердил Роберт их планы на ближайшие годы.