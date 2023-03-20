20.03.2023, 15:12
ФОТО | Поздравляем! Известная адвокатская чета Роберт и Кади Сарв ждут пополнение
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Известный юрист и основатель адвокатского бюро Emerald Legal Роберт Сарв (35) и его жена и руководитель бюро Кади Сарв этим летом станут родителями.
Кади Сарв, только что отметившая 30-летие, сообщила о радостной новости в социальных сетях.
Роберт и Кади поженились в августе 2021 года в замке Таагепера. Тогда пара призналась, что хочет завести детей. „Мы так много путешествовали и довольно долго жили вместе, что кажется хорошей идеей добавить новых членов в нашу семью. Сначала один или два“, — сказала Кади. „Тогда посмотрим дальше“, — подтвердил Роберт их планы на ближайшие годы.