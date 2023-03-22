ФОТО | Звездный шеф-повар Йоэль Острат наслаждается весенней погодой с молоденькой избранницей

В новом посте он отметил, что сезон терасс кафе и ресторанов открыт. На одной фотографии Острат обнимает свою молоденькой избранницу, а на другой она влюбленно смотрит на него.

В августе прошлого года Йоэль Острат объявил, что его брак с матерью его сына Терезой Острат окончен, и вскоре уже был замечен в компании нескольких прекрасных дам. Его новая возлюбленная Луара Локк родом из Тарту и на 20 лет моложе мужчины.