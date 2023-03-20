Шоубиз
20.03.2023, 10:50

ФОТО | Эстонская рок-группа Smilers отметила юбилей в 30 лет большим концертом

 
Smilersi 30. juubelikontsert.
Smilersi 30. juubelikontsert.
ФОТО: Marite Koppel | Delfi Meedia

Время летит! Музыкальной группе Smilers исполнилось уже целых 30 лет! В честь этого 18 марта она дали большой концерт в Unibet Arena в Таллинне.

Группа Smilers была основана в 1993 году в Хельсинки. За 30 лет деятельности группа выпустила 15 студийных альбомов с десятками радио-хитов и два года подряд завоевала титул лучшего эстонского исполнителя.

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