20.03.2023, 10:50
ФОТО | Эстонская рок-группа Smilers отметила юбилей в 30 лет большим концертом
ФОТО: | Delfi Meedia
Время летит! Музыкальной группе Smilers исполнилось уже целых 30 лет! В честь этого 18 марта она дали большой концерт в Unibet Arena в Таллинне.
Группа Smilers была основана в 1993 году в Хельсинки. За 30 лет деятельности группа выпустила 15 студийных альбомов с десятками радио-хитов и два года подряд завоевала титул лучшего эстонского исполнителя.
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