Шоубиз
20.03.2023, 12:36

ФОТО | Папочка на страже! Стефан поделился милым фото с малюткой-дочкой

 
Stefan Airapetjan
Stefan Airapetjan
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Музыкант Стефан Айрапетян поделился в Instagram милым фото со своей дочуркой Майей.

На фото певец держит дочь на груди в слинге. Светская львица Бригитте Сюзанне Хунт в комментарии под постом восторженно написала, что это „фото года 2023“ и остальные месяцы не в счет.

В декабре прошлого года Стефан сообщил, что у него с его невестой Викторией родилась дочка, которую назвали Майей. Маму с ребенком выписали из больницы домой 1 января.

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