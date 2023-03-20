20.03.2023, 12:36
ФОТО | Папочка на страже! Стефан поделился милым фото с малюткой-дочкой
ФОТО: | Delfi Meedia
Музыкант Стефан Айрапетян поделился в Instagram милым фото со своей дочуркой Майей.
На фото певец держит дочь на груди в слинге. Светская львица Бригитте Сюзанне Хунт в комментарии под постом восторженно написала, что это „фото года 2023“ и остальные месяцы не в счет.
В декабре прошлого года Стефан сообщил, что у него с его невестой Викторией родилась дочка, которую назвали Майей. Маму с ребенком выписали из больницы домой 1 января.