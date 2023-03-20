„Цена нашей независимости и свободы оказалась очень высока“. Режиссер Евгений Титаренко снял документальный фильм о войне в Украине

Его картина „Восточный фронт“, созданная совместно с режиссёром Виталием Манским, была отчасти снята непосредственно на полях сражений. Премьера фильма состоялась на „Берлинале“, где лента вызывала сильнейший шок у европейской публики. Картина повествует о ежедневной борьбе за человеческую жизнь, бессмысленности и жестокости войны, которую, благодаря манере съёмки, зритель может ощутить буквально на собственной шкуре.

- Как Вы нашли для себя этот гуманистический путь на войну чтобы быть полезным фронту, но при этом никого не убивать?

- Я нашёл этот путь ещё в 2014-м году, когда поехал на войну как режиссёр-документалист. Подумал, что за две недели я что-то сниму - мне было важно самому видеть, как это выглядит. И вот однажды я попал на эвакуацию из Донецкого аэропорта откуда вывозили раненых. Надо было помочь, я перенёс носилки, начал общаться с бойцами, в какой-то момент я пошутил - и раненый засмеялся. Потом мы везли его в открытом кузове пикапа – скорость 120 км/час, а ты держишь капельницу, GoPro уже давно не снимает, но это не важно. И вот мы его довозим живым, передаём дальше врачам. И в этот момент я подумал, как же это круто, когда ты не просто парень с камерой, но сам являешься участником событий. Когда ты просто снимаешь на войне как сторонний наблюдатель – это бессмысленно. Но, если находишься прямо здесь вместе со всеми, делая общее дело, никаких вопросов тебе уже не задают. И ты, снимая свой фильм, одновременно делаешь полезное, благородное дело. Вот так я попал в медицинский батальон.

- В вашей картине есть сцена, где человек „с камерой во лбу“ бежит по полю боя, потом рядом с ним разрывается снаряд - и он падает. Расскажите об этом парне, что с ним…