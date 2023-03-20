20.03.2023, 09:52
Сиделка Натальи Фатеевой обворовала дом актрисы(1)
ФОТО: Youtube
Наталья Фатеева в беседе с mk.ru заявила, что стала жертвой ограбления. По словам актрисы, сиделка украла из ее дома деньги, личные вещи и продукты.
Женщина по имени Майясар работала у актрисы последние полгода. Фатеева рассказала, что и раньше становилась жертвой ограбления помощниц, однако артистка утверждает, что не может обойтись без посторонней помощи дома.
Майясар, как утверждает актриса, вынесла из квартиры деньги, личные вещи и продукты, когда сама хозяйка находилась в больнице.
„Не хочу ничего говорить. Больше ничего на свои темы рассказывать не буду“, — прокомментировала инцидент артистка. Сообщается, что Фатеева обратилась в правоохранительные органы после ограбления.
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