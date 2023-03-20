Финляндия шокирована смертью молодой актрисы

Причина смерти девушки до сих пор неизвестна.

Ранее Воутилайнен признавалась, что борется с депрессией и тревожностью. Последний раз о проблемах с психическим здоровьем она рассказывала в январе и сделала небольшой перерыв от социальных сетей.

Актерская карьера Воутилайнен началась в 2014 году с роли в финском сериале. В 2018 году она приняла участие в конкурсе „Мисс Хельсинки“, где завоевала титул первой принцессы. У девушки было 85 000 подписчиков в Instagram.

Она также приняла участие в финском реалити-шоу „Martina ja hengenpelastajat“, в котором участников отвезли в Таиланд, чтобы проходить там курсы спасателя на воде. Фанаты спекулируют, что реалити был о проклято, так как уже три участницы этого шоу скончались в молодом возрасте.

Ее последний пост в Instagram:

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