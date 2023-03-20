ФОТО | Поклонники в шоке: популярный певец изменился до неузнаваемости

Шокированные фанаты тут же принялись писать в Твиттер. „Все еще не могу поверить, что Лиам выкачал щеки!“ — ужаснулась одна поклонница. „Лиам Пейн, который удалил жир из щек, буквально отправил меня в стратосферу“, — пошутила другая. „Он проделал большую работу над лицом, уважайте это“, — саркастично высказалась еще одна.

А вот журналисты Daily Mail плодить слухи о пластической операции не стали и обратились за комментарием к специалисту. Руководитель эстетической клиники Dr. Mortox подтвердил, что музыкант действительно подвергся хирургическому вмешательству. „Процедура, которая входит в комплекс маскулинизация лица, делает контур скул четче. К слову, она становится все более популярной в моей клинике“, — рассказал он.

Впрочем, музыканта понять можно. В 2021 году он говорил, что его внешний вид его совсем не устраивал. Еще бы, после диеты, состоящей из алкоголя и запрещенных веществ, Лиам совсем перестал следить за собой и заметно поправился. „Видел фотографии меня на лодке, где меня просто раздуло. <...> Мое лицо выросло раз в десять. Нужно запретить в гостиницах мини-бар“, — шутил он. Что ж, теперь большие щеки Лиаму не грозят, даже если он снова начнет есть пирожки на ночь.