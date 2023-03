ФОТО | Поклонники в шоке: популярный певец изменился до неузнаваемости

Судьба участников культового бойзбэнда сложилась по-разному. Гарри Стайлсу удалось построить успешную сольную карьеру, Зейн Малик остался на слуху во многом благодаря скандалам с бывшей возлюбленной Джиджи Хадид, а вот Лиам Пейн совсем пропал с радаров. Каково было удивление фанатов, когда музыкант впервые за долгое время засветился на светском мероприятии — на премьере фильма All Of Those Voices, — сообщает Super.