ФОТО | Поклонники в шоке: популярный певец изменился до неузнаваемости(1)
Судьба участников культового бойзбэнда сложилась по-разному. Гарри Стайлсу удалось построить успешную сольную карьеру, Зейн Малик остался на слуху во многом благодаря скандалам с бывшей возлюбленной Джиджи Хадид, а вот Лиам Пейн совсем пропал с радаров. Каково было удивление фанатов, когда музыкант впервые за долгое время засветился на светском мероприятии — на премьере фильма All Of Those Voices, — сообщает Super.
Естественно, поклонники рады видеть любимого певца, но его просто не узнать! Острые и не согласующиеся с человеческой анатомией скулы сделали из миловидного парня уставшего мужчину среднего возраста.
Шокированные фанаты тут же принялись писать в Твиттер. „Все еще не могу поверить, что Лиам выкачал щеки!“ — ужаснулась одна поклонница. „Лиам Пейн, который удалил жир из щек, буквально отправил меня в стратосферу“, — пошутила другая. „Он проделал большую работу над лицом, уважайте это“, — саркастично высказалась еще одна.
А вот журналисты Daily Mail плодить слухи о пластической операции не стали и обратились за комментарием к специалисту. Руководитель эстетической клиники Dr. Mortox подтвердил, что музыкант действительно подвергся хирургическому вмешательству. „Процедура, которая входит в комплекс маскулинизация лица, делает контур скул четче. К слову, она становится все более популярной в моей клинике“, — рассказал он.
Впрочем, музыканта понять можно. В 2021 году он говорил, что его внешний вид его совсем не устраивал. Еще бы, после диеты, состоящей из алкоголя и запрещенных веществ, Лиам совсем перестал следить за собой и заметно поправился. „Видел фотографии меня на лодке, где меня просто раздуло. <...> Мое лицо выросло раз в десять. Нужно запретить в гостиницах мини-бар“, — шутил он. Что ж, теперь большие щеки Лиаму не грозят, даже если он снова начнет есть пирожки на ночь.
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