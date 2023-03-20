20.03.2023, 13:35
Джиган и Оксана Самойлова объяснили, почему не живут вместе
ФОТО: Youtube
Блогер Оксана Самойлова сообщила в Instagram, что больше не живет с рэпером Джиганом. Об этом она заявила в ответ на комментарий одного из подписчиков.
„Сейчас мы не живем вместе, — написала Самойлова. — Я не могу рассказать, что случилось, потому что это не только моя история“.
По словам Самойловой, причина отдельного проживания супругов „прояснится со временем“. Она отметила, что Джиган находится в Москве и регулярно видится с детьми.
Джиган заявил, что находится вдали от супруги из-за записи нового альбома. Музыкант объяснил, что шумный процесс мог мешать Самойловой. „Пьяные битмейкеры и громкие басы на весь поселок ночью не очень радовали Оксану“, — отметил артист.
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