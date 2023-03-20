Джиган и Оксана Самойлова объяснили, почему не живут вместе

„Сейчас мы не живем вместе, — написала Самойлова. — Я не могу рассказать, что случилось, потому что это не только моя история“.

По словам Самойловой, причина отдельного проживания супругов „прояснится со временем“. Она отметила, что Джиган находится в Москве и регулярно видится с детьми.

Джиган заявил, что находится вдали от супруги из-за записи нового альбома. Музыкант объяснил, что шумный процесс мог мешать Самойловой. „Пьяные битмейкеры и громкие басы на весь поселок ночью не очень радовали Оксану“, — отметил артист.

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