Основатель группы Cream Soda погиб, провалившись под лед Волги(1)
Пять человек провалились под лед Волги в Диеве-Городище Ярославской области ночью 20 марта. Одна девушка смогла выбраться, 27-летний мужчина умер на руках у медиков. Как сообщает „Фонтанка“ со ссылкой на портал 76.ru, среди погибших — 34-летний сооснователь группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов.
По данным регионального СК, трагедия произошла после того, как компания из 10 человек ночью решила прогуляться по замерзшей Волге. Примерно в 350 метрах от берега лед начал трещать, и половина друзей оказалась в воде.
СК начал доследственную проверку. Прокуратура, в свою очередь, выясняет, почему на берегу реки не было табличек о запрете выхода на лед.
Позднее стало известно, что водолазы обнаружили тело Свиргунова.
Cream Soda — российская электронная музыкальная группа, основанная в 2012 году. Прославилась своими композициями „Никаких больше вечеринок“, „Плачу на техно“, „Сердце — лед“.