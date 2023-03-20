Основатель группы Cream Soda погиб, провалившись под лед Волги

По данным регионального СК, трагедия произошла после того, как компания из 10 человек ночью решила прогуляться по замерзшей Волге. Примерно в 350 метрах от берега лед начал трещать, и половина друзей оказалась в воде.

СК начал доследственную проверку. Прокуратура, в свою очередь, выясняет, почему на берегу реки не было табличек о запрете выхода на лед.

Позднее стало известно, что водолазы обнаружили тело Свиргунова.

Cream Soda — российская электронная музыкальная группа, основанная в 2012 году. Прославилась своими композициями „Никаких больше вечеринок“, „Плачу на техно“, „Сердце — лед“.