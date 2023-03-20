Основатель группы Cream Soda провалился под лед Волги. Тело до сих пор не нашли

Пять человек провалились под лед Волги в Диеве-Городище Ярославской области ночью 20 марта. Одна девушка смогла выбраться, 27-летний мужчина умер на руках у медиков. Троих мужчин до сих пор не нашли. Как сообщает „Фонтанка“ со ссылкой на портал 76.ru, среди погибших — 34-летний сооснователь группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов.