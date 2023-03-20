20.03.2023, 15:53
У Валерия Меладзе новые проблемы в России: теперь его заподозрили в финансировании ВСУ
ФОТО: Youtube
В Главное управление МВД Российской Федерации по городу Москве передали обращение с предложением, проверить певца Валерия Меладзе на возможное финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В публикации „КП“ отмечается, что инициатором проверки стал общественный деятель Антон Коробков-Землянский, который направил обращение в Следственный комитет России.
„Одно дело, что заслуженный артист России Валерий Меладзе делает высказывания, плохо соотносимые с его званиями и официальным статусом члена Общественной палаты Красногорска, другое дело — куда идут заработанные им на корпоративах в Москве и Дубае средства. Не на финансирование ли украинской армии?“ — подчеркнул Коробков-Землянский.