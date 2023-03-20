У Валерия Меладзе новые проблемы в России: теперь его заподозрили в финансировании ВСУ

В публикации „КП“ отмечается, что инициатором проверки стал общественный деятель Антон Коробков-Землянский, который направил обращение в Следственный комитет России.

„Одно дело, что заслуженный артист России Валерий Меладзе делает высказывания, плохо соотносимые с его званиями и официальным статусом члена Общественной палаты Красногорска, другое дело — куда идут заработанные им на корпоративах в Москве и Дубае средства. Не на финансирование ли украинской армии?“ — подчеркнул Коробков-Землянский.