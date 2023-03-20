ФОТО | „Удивительная самобытная артистка“: Алла Пугачева посетила концерт Манижи

„Никогда не была на сольном концерте Манижи, а в Израиле повезло увидеть и услышать эту удивительную, самобытную артистку. Зажгла она не по-детски“, — написала Пугачева. Она восхитилась песнями Манижи, назвав их „неординарными“, а также пожелала коллеге удачи и „отрытых дверей по всему миру“. „Ты молодец! Знаю, как тебе трудно сейчас. Не унывай, — написала певица. — И если кто-то плюет тебе в спину, значит, ты впереди“.