ФОТО | „Удивительная самобытная артистка“: Алла Пугачева посетила концерт Манижи(1)
Певица Алла Пугачева посетила концерт Манижи в Тель-Авиве. Она опубликовала видео выступления исполнительницы на свой странице в Instagram и поделилась совместным селфи. На странице Манижи также появилась фотография с Примадонной.
Согласно соцсетям Манижи, ее концерт состоялся 16 марта в Тель-Авиве в клубе Barbi.
„Никогда не была на сольном концерте Манижи, а в Израиле повезло увидеть и услышать эту удивительную, самобытную артистку. Зажгла она не по-детски“, — написала Пугачева. Она восхитилась песнями Манижи, назвав их „неординарными“, а также пожелала коллеге удачи и „отрытых дверей по всему миру“. „Ты молодец! Знаю, как тебе трудно сейчас. Не унывай, — написала певица. — И если кто-то плюет тебе в спину, значит, ты впереди“.
„Не опустить руки помогают такие встречи. Не опустить руки помогаете вы. Вы маяк, вы ориентир. Сила, которой нет равных. Сила, которую не отменить никому. Спасибо вам“, — ответила певица.