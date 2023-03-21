Актер „Звездных войн“ и „Гарри Поттера“ найден мертвым у лондонского вокзала
В минувший четверг тело актера Пола Гранта, сыгравшего в „Звездных войнах“ и „Гарри Поттере“, было найдено у лондонского железнодорожного вокзала Кингс-Кросс. Лишь накануне трагическая новость получила широкую огласку, пишет Starhit.
По сообщению источника, 56-летний Грант, чей рост, к слову, составляет всего 132 сантиметра, упал в обморок. Очевидцы вызвали медиков, которые в свою очередь диагностировали смерть артиста. Что послужило причиной проблем со здоровьем Пола — пока неизвестно.
А ведь в прошлом у звезды „Гарри Поттера“ были проблемы с запрещенными препаратами. Из-за тяжелой зависимости близкие отвернулись от него.
„Моя семья отреклась от меня, и работа иссякла. Я был на наркотиках, и стало только хуже. Я пью и курю, что могу достать. Я хочу вернуться туда, где я был“, — откровенничал как-то Пол Грант.
Сейчас близкие Гранта собирают деньги на его похороны. „Пол был любовью всей моей жизни. Самый смешной человек, которого я знаю. Он сделал мою жизнь полноценной. Без него жизнь никогда не будет прежней“, — по поводу трагедии высказалась подруга артиста Мария Дуайер.
На счету артиста лишь несколько ролей в кино — самые крупные проекты — „Звездные войны: Эпизод 6 — Возвращение Джедая“, „Гарри Поттер и философский камень“.