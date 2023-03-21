21.03.2023, 11:23
ФОТО | Эпатаж зашкаливает! Женя Фокин надел русалочий хвост и залез в поезд Elron(17)
ФОТО: | Delfi Meedia
Стилист Женя Фокин опубликовал в Instagram крайне необычную фотосессию: в ней он с голым торсом и русалочьим хвостом сидит в разных позах внутри вагона поезда Elron. креативные фотографии крайне понравились пользователям соцсетей.
На фотографиях Фокин позирует, сидя сверху на спинке сидений и даже на столике у окна в вагоне. Из одежды на нем надет лишь хвост русалки - если это можно назвать одежды!
„Всегда клюет!“ - подписал он свои фото. Таким необычным образом Фокин решил сделать рекламу Wolt в рамках сотрудничества с фирмой. „Когда поезд отъехал, я уже наелся“, - добавил стилист.
Пользователи соцсети остались в восторге от такого креатива. Как отметили его подписчики, „такое способен сделать только Фокин“.