Большой театр вернул в репертуар балет Кирилла Серебренникова, но вскоре опять убрал

Причину замены спектакля Серебренникова в театре не уточнили. „Герой нашего времени“ исчез из афиши на сайте Большого театра. Показы спектакля должны были пройти 5, 6 и 7 мая.

Балет „Герой нашего времени“ исчез из репертуара Большого театра весной 2022 года. Вскоре из афиши пропал другой балет Серебренникова — „Нуреев“. Отдельно об исчезновении этих постановок из репертуара не сообщалось.

14 марта 2023 года стало известно, что Большой театр вернул в программу балет „Герой нашего времени“. При этом имя автора на афише отсутствовало.

„Шизофрения, как и было сказано“, — заявил режиссер в ответ на „творческие метания“ Большого театра.

Балет поставлен хореографом Юрием Посоховым на музыку Ильи Демуцкого и либретто Кирилла Серебренникова. В 2016 году „Герой нашего времени“ получил три номинации премии „Золотая маска“.

В марте 2022 года Серебренников уехал из России во Францию. Режиссер открыто выступил против войны.