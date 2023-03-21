21.03.2023, 14:00
Анастасия Стоцкая официально развелась с мужем
ФОТО: Youtube
Певица Анастасия Стоцкая официально развелась с бизнесменом Сергеем Абгаряном. При этом о расставании с экс-супругом она объявила аж в 2019 году.
Сообщается, что расторжение брака произошло без раздела совместно нажитого имущества. Стоцкая и Абгарян продолжают общаться и вместе воспитывают наследников. А их двое — 11-летний Александр и 5-летняя Вера.
Некоторое время назад стало известно, что певица начала встречаться с актером Александром Казьминым. Знаменитости вместе играют в мюзикле „Шахматы“.