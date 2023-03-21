Поклонники Cream Soda в шоке: Сергей Свиргунов предсказал свою гибель
Вчера появилась тревожная новость о том, что основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов, его брат и еще несколько друзей отправились на прогулку по реке и провалились под лед. Поклонники до последнего надеялись, что кумир выжил, но через несколько часов спасатели обнаружили тело Свиргунова, — не оставляет шансов на надежду „СтарХит“.
В свете трагической новости поклонники тут же вспомнили, что в 2017 году коллектив Cream Soda выпустил композицию под названием Volga, слова которой стали буквально пророческими для Свиргунова.
„С тобой иду по дну,
В плену весенних губ я утону.
С тобой иду по дну,
В плену весенних губ я утону, утону.
Холодными руками до солнца я дотянусь.
Мой компас — течение воды.
Холодными руками до солнца я дотянусь.
Мой компас — течение воды“, — поет исполнитель.
Вчитываясь в рифмованные строки, буквально покрываешься мурашками, настолько точно автор описал свои последние минуты. Мог ли он предположить 506 лет назад, что слова этого трека сбудутся в точности, мы уже никогда не узнаем.