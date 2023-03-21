Поклонники Cream Soda в шоке: Сергей Свиргунов предсказал свою гибель

В свете трагической новости поклонники тут же вспомнили, что в 2017 году коллектив Cream Soda выпустил композицию под названием Volga, слова которой стали буквально пророческими для Свиргунова.

„С тобой иду по дну,

В плену весенних губ я утону.

С тобой иду по дну,

В плену весенних губ я утону, утону.

Холодными руками до солнца я дотянусь.

Мой компас — течение воды.

Холодными руками до солнца я дотянусь.

Мой компас — течение воды“, — поет исполнитель.

Вчитываясь в рифмованные строки, буквально покрываешься мурашками, настолько точно автор описал свои последние минуты. Мог ли он предположить 506 лет назад, что слова этого трека сбудутся в точности, мы уже никогда не узнаем.