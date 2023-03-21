9 мая в Таллинне выступят победители „Евровидения“ из Украины – Kalush Orchestra(4)
В День Европы, 9 мая, перед зданием министерства иностранных дел вновь состоится концерт на котором выступит представлявшая Украину на Евровидении в прошлом году и победившая на конкурсе группа Kalush Orchestra, Танель Падар и Стефан.
По словам канцлера министерства иностранных дел Йонатана Всевиова, на концерте выступят трое замечательных артистов, которые вложили вклад в сохранение европейских ценностей. „В День Европы мы празднуем европейское единство и мир. Ценности, цена или бесценность которых стали для нас особенно остро ясны в контексте развязанной Россией агрессивной войны. Поэтому я очень рад, что в этом году мы отмечаем День Европы на площади Исланди с группой Kalush Orchestra, которая стала символом твердости и стойкости Украины“, – сказал Всевиов.
Концерт перед министерством иностранных дел бесплатный для всех. Первый концерт состоялся в 1998 году, а в прошлом году традиция была возрождена.
Концерт организуют министерство иностранных дел, государственный центр вспомогательных услуг, город Таллинн, представительство Европейской комиссии в Эстонии и представительство Европейского парламента в Эстонии. По случаю Дня Европы 9 мая и в предшествующие ему выходные по всей Эстонии пройдут различные мероприятия.