9 мая в Таллинне выступят победители „Евровидения“ из Украины – Kalush Orchestra

По словам канцлера министерства иностранных дел Йонатана Всевиова, на концерте выступят трое замечательных артистов, которые вложили вклад в сохранение европейских ценностей. „В День Европы мы празднуем европейское единство и мир. Ценности, цена или бесценность которых стали для нас особенно остро ясны в контексте развязанной Россией агрессивной войны. Поэтому я очень рад, что в этом году мы отмечаем День Европы на площади Исланди с группой Kalush Orchestra, которая стала символом твердости и стойкости Украины“, – сказал Всевиов.