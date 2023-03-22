Андрей Зевакин рассказал, во сколько ему обошелся месячный отпуск на Бали: „вышло немного дороговато“

Во время подкаста Зевакин с другом Робином Валтингом обсуждали свой месячный отпуск на Бали и разговор зашел о потраченной на отдых сумме. Если Валтинг сказал, что не хочет даже подсчитывать траты, так как сумма явно выйдет солидная, то Зевакин парировал, что уже все подсчитал и результат действительно „не очень красивый“.

„Месяц на Бали и 7620 евро“, - раскрыл Зевакин сумму, которую он спустил на отпуск. Валтинг же подчеркнул, что если он подсчитает свои расходы, то ему будет очень грустно, и он даже на себя разозлится за траты.

Молодые люди признались, что Бали может казаться дешевым направлением для отдыха, но если тратить деньга направо и налево, то отпуск может влететь в копеечку. По их словам, они ходили есть в заведения дороже среднего, хотя могли бы трапезничать более скромно, и наслаждались на райском острове жизнью на полную катушку.

Блогеры также поделились, что боялись подцепить на Бали печально известный местный кишечный вирус, который поражает многих туристов в первую неделю отдыха на острове, когда организм еще привыкает к местной еде и окружающей среде. Чаще всего вирус проходит за сутки, но можно попасть в больницу. К счастью, Зевакина и Валтинга кишечный вирус обошел стороной, так как они питались в хороших заведениях.

„Вышло немного дороговато, но зато не пришлось лежать под капельницей“, - констатировал Зевакин. Валтинг согласился и приравнял повышенные траты на качественную еду к инвестированию в себя и свое самочувствие.

По словам молодых людей, солидная сумма у них ушла и в различных пляжных клубах, где нужно было выложить деньги за вход, а также была предусмотрена минимальная сумма, которую нужно потратить в клубе.

Все же они согласились, что так как конец прошлого года выдался для них крайне занятым в рабочем плане, то они заработали достаточно и заслужили такой роскошный отдых. „Я смог отдохнуть, и это было так важно, нереально важно“, - подчеркнул Зевакин.