„Сделала через Больничную кассу и сэкономила 4000 евро“! Эстонская звезда рассказала, как уменьшила свою грудь(3)
Различные пластические операции и уколы красоты стали особенно популярны и даже уже обыденны среди эстонских знаменитостей. Однако если большая часть известных лиц предпочитает молчать о том, что они отрезали и куда себя укололи, то Кристина Пяртельпоэг решила откровенно признаться.
„Мне было вроде где-то 13, а у меня уже выросли такие нормальные буфера, и с того времени они все росли и росли. Одноклассницы все время говорили, мол поделись своей грудью. А я согласна - подалуйста, берите! Мне вообще не хотелось иметь большую грудь“, - вспоминает 29-летняя Пяртельпоэг в подкасте „BITCH“.
Поэтому девушка решилась обратиться к пластической хирургии, чтобы уменьшить размер своей груди. „Они были ну очень большие: практически отвисали у меня до колен!“ - признается она.
„Я хотела, чтобы они были меньше и смотрели вверх. Чтобы соски смотрели не на пальцы ног, а вверх“, - рассказывает Пяртельпоэг.
Но главная причина, почему она решилась на операцию, заключалась в другом - из-за веса груди была сильная нагрузка на спину, от чего она постоянно болела.
А так как это была проблема со здоровьем, то девушке не пришлось ничего платить: „Сделала через больничную кассу, так как это не считалось пластической хирургией. Сэкономила 4000 евро!“
К счастью, операция по уменьшению груди ей действительно помогла - боль в спине как рукой сняло. Пяртельпоэг намекает, что это не будет ее последней пластической операцией - у девушки уже есть новые планы.