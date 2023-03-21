„Это вы мне должны“: Ивар Калныньш не согласен с обвинениями российских „патриотов“

Ивар Калныньш впервые отреагировал на негатив, который льется с прошлого года. Артист не считает, что остался в долгу у советских и российских коллег.

„Мне говорят: „Вы же должны Советскому Союзу, правительству советскому за все“. Я говорю: „Это вы мне должны, вы недоплатили! Кто кому должен?“. Тоже гордый, а то, подумаешь, я Госкино должен что-то. Они миллионы зарабатывали, а нам отбросили шуточные. Мы на это шли, потому что люди творческие, мы можем работать и бесплатно, но бесплатно для слепых, а не для мошенников“, — заявил 74-летний актёр.

Что же касается войны, то Ивар Эдмундович верит, что через какое-то время конфликтующие страны проведут переговоры и придут к перемирию. „Ошибки продолжаются, и очень дорого приходится платить за это. Нужен совсем другой подход, — порассуждал Калныньш в программе RTVI. — Наверное, это сделает следующее поколение, которое нормально посмотрит друг другу в глаза и подумает: „Ё-моё, что мы дурью занимаемся?“

Сейчас артист находится в Латвии, где играет в Малом и Новом театрах. С российскими коллегами Ивар Эдмундович не общается. Правда, с теми, кто уехал, иногда пересекается: например, он встречался с Чулпан Хаматовой и даже ходил на ее спектакль.