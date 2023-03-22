Шоубиз
22.03.2023, 11:24

Стас Пьеха опять попал в больницу с коронавирусом

 
Стас Пьеха
Стас Пьеха
ФОТО: Youtube

Певец Стас Пьеха госпитализирован из-за коронавируса. Об этом сам артист сообщил на своей странице в Инстаграм.

Пьеха показал подписчикам, как лежит под капельницей. „Вот такие весенние новости. Никто не умирает, но корону тоже никто не отменял“, — сказал Пьеха, уточнив, что лечится и пожелав поклонникам добра и прекрасной весны.

„Сейчас делаю все тесты и прохожу квалифицированное лечение, моё состояние у врачей не вызывает беспокойств, двигаемся по врачебному плану“, — позднее уточнил певец.

Известно, что в 2022 году Пьеха уже болел коронавирусной инфекцией.

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