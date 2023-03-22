22.03.2023, 11:24
Стас Пьеха опять попал в больницу с коронавирусом
ФОТО: Youtube
Певец Стас Пьеха госпитализирован из-за коронавируса. Об этом сам артист сообщил на своей странице в Инстаграм.
Пьеха показал подписчикам, как лежит под капельницей. „Вот такие весенние новости. Никто не умирает, но корону тоже никто не отменял“, — сказал Пьеха, уточнив, что лечится и пожелав поклонникам добра и прекрасной весны.
„Сейчас делаю все тесты и прохожу квалифицированное лечение, моё состояние у врачей не вызывает беспокойств, двигаемся по врачебному плану“, — позднее уточнил певец.
Известно, что в 2022 году Пьеха уже болел коронавирусной инфекцией.