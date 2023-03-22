Признававшегося в любви к России американского рэпера Tekashi 6ix9ine избили

Адвокат музыканта рассказал прессе, что группа мужчин без предупреждения налетела на рэпера в туалете спортивного зала. Рэпер попытался отбиться, но они повалили его на пол. После этого мужчины нанесли ему удары ногами.

Tekashi госпитализирован с серьезными травмами челюсти, ребер и спины.

На место нападения приехала полиция. Пока причина конфликта неизвестна. Хотя никто не мешает предположить, что это пророссийские высказывания. В частности, осенью во время концерта в Москве 6ix9ine заявил, что Россия является его вторым домом и он не боится посещать страну. И даже попросил похоронить его в России, если он там и умрёт.

Впрочем, у 6ix9ine богатое криминальное прошлое. Однажды он пошёл на сделку со следствием и признался в связях с преступной группировкой, за что в итоге „присел“ на два года (в противном случае ему грозили аж 47 лет заключения). Рэпер занимался грабежами, распространял запрещённые вещества и даже „заказал“ члена конкурирующей группировки. Так что врагов нажил немало и без „любви“ к России.