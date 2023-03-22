ФОТО | Филипп Киркоров сделал еще одну пластическую операцию и изменился до неузнаваемости

Как стало известно Super, Филипп Киркоров сделал вторую пластическую операцию в клинике Тимура Хайдарова. На этот раз, по словам самого хирурга, команде удалось достичь идеального торса. „Активно готовимся к сольному концерту в конце апреля. Поработали с фигурой и телом. Изменения налицо!“ — поделился с нами Тимур. И действительно: судя по кадрам, в организме 55-летнего короля эстрады не осталось ни капли лишнего жира.

Финальный результат без бинтов, по словам хирурга, можно будет увидеть уже через несколько недель. Судя по всему, король эстрады и правда готовится задать жару на сольном концерте. Пожелаем ему удачи!

Фото свежего торса Филлиппа без бинтов можно посмотреть здесь.

Как выяснил Super, Филипп Киркоров не только заплатил за операцию Хайдарову, но и записал для него песню. Ее артист презентует на концерте, который пройдет в Кремле в честь его дня рождения в конце апреля. „Песня называется „Подлость и зависть“. Там очень интересный текст о том, что люди от зависти могут поливать грязью“.

Вероятно, песня была „вдохновлена“ хейтом в сторону короля поп-музыки после первой пластической операции. Тогда поклонники обвиняли артиста в том, что тот переусердствовал в изменениях во внешности.

Ходят слухи, что Киркоров потратил на омоложение уже более 40 000 евро.