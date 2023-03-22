ФОТО | Не холодно? Эстонская модель позирует в ледяном отеле в одних коротком платье и босоножках

Это ледяной отель на горнолыжном курорте Леви в Лапландии, где помимо гостиничных номеров есть ледяные ресторан, бар и часовня.

Как видно из другого поста Вахер, внутри отеля довольно холодно - она ходит по нему в шубе, теплых сапогах и меховых наушниках, а платье и босоножки надела специально для фото.