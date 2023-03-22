22.03.2023, 11:45
ФОТО | Не холодно? Эстонская модель позирует в ледяном отеле в одних коротком платье и босоножках
ФОТО: @agnevaher
Известная эстонская модель и блогер Агне Вахер опубликовала в Instagram фото, где она стоит в коротком белом платье и открытых босоножках посреди помещения сделанного полностью из снега.
Это ледяной отель на горнолыжном курорте Леви в Лапландии, где помимо гостиничных номеров есть ледяные ресторан, бар и часовня.
Как видно из другого поста Вахер, внутри отеля довольно холодно - она ходит по нему в шубе, теплых сапогах и меховых наушниках, а платье и босоножки надела специально для фото.
Сама модель пишет, что „было холодно, но здорово“. Несомненно, результат того стоил!