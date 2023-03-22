Дочка Сергея Бодрова впервые стала мамой

Радостную новость интернет-пользователям сообщила в своем телеграм-канале телеведущая Екатерина Стриженова, поздравляя вдову актера, Светлану Бодрову, и с днем рождения, и с рождением внучки одновременно.

Сам Сергей Бодров, напомним, толком и не успел поучаствовать в воспитании детей: актёр погиб в 2002 году в Кармадонском ущелье после схода ледника вместе со своей съемочной группой. Ольге, его старшей дочери, было тогда четыре года, а младшему сынишке Александру только-только исполнился месяц.

Ольга решила пойти по стопам своего знаменитого отца – она успешно закончила учебу в ГИТИСе и стала актрисой театра и кино. Девушка уже сыграла главную роль в киноленте „Велга“ и в драме „Море волнуется раз“, получив премию „Кинотавр“ в номинации „Лучшая женская роль“.