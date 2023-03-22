Шоубиз
22.03.2023, 13:29

The Weeknd попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый популярный артист в мире. Летом он выступит в Таллинне

 
The Weeknd
The Weeknd
ФОТО: Arthur Mola | 2019 Invision

33-летний певец The Weeknd (настоящее имя канадского музыканта Эйбел Тесфайе) на данный момент является самым популярным артистом в мире, набрав наибольшее количество прослушиваний на Spotify, пишет mk.ru.

Музыкант, поставивший рекорд платформы, занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Помимо этого достижения на музыкальном сервисе The Weeknd стал первым артистом, достигшим отметки свыше 100 миллионов ежемесячных слушателей на Spotify.

Композиция „Blinding Lights“ (выпущена в 2020 году), согласно данным платформы, стала самой прослушиваемой: песню прослушали около 3,47 млрд человек.

В рамках своего всемирного тура „After Hours Til Dawn“ музыкант выступит и в Таллинне 12 августа 2023 года. На его концерт на Певческом поле уже распроданы все билеты.

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