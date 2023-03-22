22.03.2023, 13:29
The Weeknd попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый популярный артист в мире. Летом он выступит в Таллинне
ФОТО: | 2019 Invision
33-летний певец The Weeknd (настоящее имя канадского музыканта Эйбел Тесфайе) на данный момент является самым популярным артистом в мире, набрав наибольшее количество прослушиваний на Spotify, пишет mk.ru.
Музыкант, поставивший рекорд платформы, занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Помимо этого достижения на музыкальном сервисе The Weeknd стал первым артистом, достигшим отметки свыше 100 миллионов ежемесячных слушателей на Spotify.
Композиция „Blinding Lights“ (выпущена в 2020 году), согласно данным платформы, стала самой прослушиваемой: песню прослушали около 3,47 млрд человек.
В рамках своего всемирного тура „After Hours Til Dawn“ музыкант выступит и в Таллинне 12 августа 2023 года. На его концерт на Певческом поле уже распроданы все билеты.