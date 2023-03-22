Королевский визит: в мае Эстонию посетят король и королева Швеции

В течение трехдневного визита королевская чета посетит Таллинн и Тарту.

По словам посла Шведского королевства в Эстонии Ингрид Терсман, это исторический визит. Последний раз королевская чета была вдвоем в Эстонии с визитом в 1992 году.

Цель визита - укрепить хорошие эстонско-шведские отношения, в том числе и отношения внутри ЕС, где . мнения Эстонии и Швеции сходятся по многим вопросам.

Визит поможет укрепить сотрудничество в сферах обороны и предпринимательства. В центре внимания будут дигитализация, зеленый поворот, образование и наука.

В этом году Карл XVI Густав отмечает 50 лет с момента вступления на трон.