Россия и Беларусь смогут принять участие в „Евровидении“. Но только в голосовании

Новые правила назовут незадолго до „Евровидения-2023“, которое пройдет с 9 по 13 мая в Ливерпуле (Великобритания). За понравившегося участника смогут проголосовать зрители из стран, которые не участвуют в конкурсе — это Россия, которая была отстранена от участия в „Евровидении“ в 2022 году, и Белоруссия, отстраненная в 2021-м. „Более подробную информацию о том, как и где будет проходить голосование „остального мира“, мы опубликуем ближе к моменту проведения мероприятия“, — рассказали в союзе.