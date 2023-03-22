Россия и Беларусь смогут принять участие в „Евровидении“. Но только в голосовании(5)
Организатор международного музыкального конкурса „Евровидение“, Европейский вещательный союз (EBU), в мае опубликует информацию о правилах голосования для жителей стран, не принимающих участия в конкурсе в 2023 году.
Новые правила назовут незадолго до „Евровидения-2023“, которое пройдет с 9 по 13 мая в Ливерпуле (Великобритания). За понравившегося участника смогут проголосовать зрители из стран, которые не участвуют в конкурсе — это Россия, которая была отстранена от участия в „Евровидении“ в 2022 году, и Белоруссия, отстраненная в 2021-м. „Более подробную информацию о том, как и где будет проходить голосование „остального мира“, мы опубликуем ближе к моменту проведения мероприятия“, — рассказали в союзе.
Ситуация осложняется тем, что в России и Беларуси некому транслировать конкурс: Первый канал и „Россия 1“, которые это делали попеременно, отказались от сотрудничества.
На конкурсе в 2022 году победили представители Украины, но конкурс 2023 года был перенесен с территории этой страны в британский Ливерпуль из соображений безопасности. Известно, что представитель Украины сразу пройдет в финал конкурса.