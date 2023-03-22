Почему нашумевший „Винни-Пух: кровь и мед“ — это очень плохой фильм

В стоакровом лесу жил мальчик по имени Кристофер Робин. Он завел себе сказочных друзей – медвежонка, поросенка, ослика, кролика, тигра и сову. Он кормил животных, и те были к нему добры. Но когда он вырос и отправился в колледж, изголодавшиеся звери забыли о своей волшебной сущности. Первым делом они убили Тигру и съели ослика Иа-Иа, приколотив на его могиле хвост. Когда же уже взрослый Кристофер Робин вернулся в лес со своей женой, брошенные животные решили ему отомстить.

Такова рисованная завязка нового хоррора сценариста и режиссера Риса Фрейка-Уотерфилда, сделанного за очень маленькие деньги. Но это не основной его недостаток. В 2022 году у компании Disney истек срок авторских прав на персонажей Милна, поэтому адаптация стала возможной. Однако не прошло и пяти месяцев с этой даты, как сценарий слэшера был готов. Снимали его всего десять дней. Мировая премьера состоялась 15 февраля, и за первый уик-энд фильм собрал 2,5 миллионов долларов. Но несмотря на то, что зрители массово пошли в кино, выходили они оттуда не совсем довольные. Критики разругали фильм, у которого 9 процентов рейтинга на Rotten Tomatoes. Обычная же аудитория принялась писать уничижительные рецензии, ставя на IMDB фильму не больше единицы из десяти возможных (на данный момент рейтинг - 3,9).

„Кровь и мед“ — это пустырь в сто акров, безмозглая кровавая нудятина, и, в конце концов, ты просто в депрессии от того, что кто-то потратил на это время“, — считает, к примеру, Майлс Кли, Rolling Stone.