ВИДЕО | Стали известны предпочтения знаменитых эстонских парней: пошли бы на свидание с Анне Вески или с Каей Каллас?(3)
В эстонском сегменте TikTok набирают популярность два фильтра - с помощью одного можно выбрать себе пассию на свидание среди местных знаменитых мужчин, а с помощью второго - среди знаменитых женщин. Нужно просто выбирать из нескольких вариантов, крутя головой в сторону. Как оказалось, Кая Каллас пользуется среди молодых людей популярностью.
Музыкант Карл Киллиг даже не пробовал скрывать, что ему нравятся женщины постарше. В первом видео у него остался единственный вариант - свидание с Анне Вески.
Во втором же видео его взгляд упал на премьер-министра Каю Каллас и, по всей видимости, этот вариант запал ему в душу.
У рэпера Mäx схожий вкус: как только он увидел Каю Каллас, то не не смог больше выбрать никого другого. „Давайте по чесноку, окей?“ - подписал он видео.
Артем Савицкий же сделал довольно необычный выбор. Среди всех женщин он остановился на блогере Roosabanaanike и отметил, что считает ее новой легендой.
Забавное видео получилось и у блогера Андрея Зевакина. После того, как он большую часть видео делал выбор в пользу свидания с Бригитте Сузанне Хунт, ему попалась его бывшая девушка Мерилин Мялк. В ответ на это Зевакин просто выключил запись.
Мялк же, по всей видимости, не обиделась на проделки бывшего и даже посчитала их забавными, так как поделилась видео у себя в сторис в Instagram.