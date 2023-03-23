23.03.2023, 11:21
Моргенштерн и Милохин попали в ДТП(1)
ФОТО: Youtube
Даня Милохин и Моргенштерн попали в ДТП на тайском острове Пхукет, — сообщает телеграм-канал Mash.
Предварительно, на дороге около пляжа Банг Тао парочка не справилась с управлением скутером и влетела в машину местного водителя. Кто из них был за рулём — неизвестно.
До этого Даня выкладывал в соцсети ролики, как он лихачит „без рук“ и гоняет с Алишером в обнимочку. Как раз из-за таких опасных покатушек губер Бали хочет запретить туристам арендовать байки. Не успел...