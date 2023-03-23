Кино
23.03.2023, 13:30

Внук писателя Драгунского вновь экранизирует „Денискины рассказы“

 
Денискины рассказы
Денискины рассказы
ФОТО: Москонцерт

Режиссером экранизации популярной детской книги „Денискины рассказы“ Виктора Драгунского станет Артемий Драгунский — внук автора и племянник прототипа главного героя книги. Об этом сообщил продюсер Гевонд Андреасян (кинокомпания Enjoy Movies) в беседе с изданием „Бюллетень кинопрокатчика“.

По словам Андреасяна, продюсеры видят в этом магию и „решили подарить волшебную сказку фанатам семьи Драгунских“. Съемки „Денискиных рассказов“ начнутся в августе 2023 года — тогда снимут 25 серий дошкольных рассказов о Дениске, а через год кинокомпания приступит к производству еще 35 историй — на этот раз школьных.

Продюсер отметил, что из-за воссоздания в кадре 60–80-х годов съемки выйдут дорогостоящими. „А в „Денискиных рассказах“ действие происходит в центре города, в исторических местах — на Красной площади и ВДНХ. Это затратно и долго с точки зрения оформления разрешительных бумаг“, — сказал он.

Артемий Драгунский родился и вырос в Москве, окончил школу-студию МХАТ, работал в постановке сотен мультимедийных шоу в качестве режиссера и автора сценариев.

Интересно, что один из рассказов в книге называется „Сестра моя Ксения“ — о новорожденной Ксении Драгунской, вполследствии сценаристки и писательницы и матери Артемия Драгунского. Увы, Ксения Викторовна ушла из жизни летом 2021 года и не увидит возможное появление „себя“ на экране.

„Денискины рассказы“ были экранизированы неоднократно. В 1970 вышел одноимённый фильм, в 1976 — „По секрету всему свету“, в 1979 — „Удивительные приключения Дениса Кораблёва“. По отдельным рассказам были сняты шесть короткометражных фильмов. Ещё один рассказ вошёл в фильм „Волшебная сила искусства“. Наконец, „Слава Ивана Козловского“ стала сюжетом одного из первых выпусков киножурнала „Ералаш“. На сегодняшний день Дениса Кораблёва сыграли уже 10 человек.

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