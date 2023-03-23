ВИДЕО | Фаворитку „Евровидения-2023“ уличили в плагиате украинской песни

Украинка Мика Ньютон выступала на Евровидении в 2011 году c Angel и заняла четвертое место. Внимательные слушатели заметили, что песня Tattoo, которую Loreen повезет на „Евровидение“, похожа на другую композицию украинской артистки — „В плену“ 2005 года. Сравним?

Кроме того, трек Loreen уже подозревали в плагиате трека Flying Free коллектива Pont Aeri.

Loreen уже представляла Швецию на „Евровидении“ в 2012 году. Она заняла первое место с песней Euphoria. С вероятностью в 40% ставки букмекеров говорят о том, что Loreen станет победителем и нового конкурса.