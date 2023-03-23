Каста снова выступит в Таллинне после пятилетнего перерыва

20 лет назад Каста перевернула представление о русском рэпе, сумев привлечь внимание широкой аудитории и вывести жанр из тени на большую сцену. За столь внушительный срок парни успели выпустить шесть совместных пластинок и полдюжины сольных альбомов.

Сегодня тексты Касты цитируют наизусть даже те, кто не считает себя поклонником рэп-культуры. Участники коллектива, после недавних трагических событий, проживают вне России, но продолжают давать аншлаговые концерты везде, где готовы их услышать.

В 2022 году Михаил Епифанов (Шым) отказался давать концерты в России из-за сложившейся политической ситуации. Группа была включена в список „нежелательных для выступлений“.

В декабре 2022 году Влади выпустил альбом „Длится февраль“ - по мнению критиков, самый бескомпромиссный альбом о войне.