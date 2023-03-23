ФОТО | Прямиком с фестиваля Sundance! В Эстонии состоялась эмоциональная премьера фильма „Сестринство бани по-черному“

„Сестринство бани по-черному“ (эст. Savvusanna sõsarad) – современное и интимное документальное кино о женщинах, которые встречаются в защищающей темноте, делятся своими сокровенными секретами и смывают накопившиеся в теле стыд и боль. Фильм знакомит с традициями и обрядами южноэстонской бани по-черному, включенной ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Это первый эстонский документальный фильм, премьера которого состоялась на престижном кинофестивале Sundance в рамках конкурсной секции международных документальных фильмов. Картина также получила награду за лучшую режиссуру.

В эстонские кинотеатры картина „Сестринство бани по-черному“ поступит 24 марта 2023 года.

Анна Хинтс была искренне тронута разразившимися после показа овациями: „После премьеры я испытываю огромную благодарность. Такая похвала твоему первому полнометражному фильму вдохновляет и опьяняет. Но я хочу подчеркнуть, что на самом деле за каждым фильмом стоит большая команда, и „Сестринство бани по-черному“ не могло появиться, если бы не исключительная самоотдача съемочной команды. Спасибо всем, кто принял участие в съемках, и, конечно же, сестрам, членам сестринства, которые открылись и показали, как важно говорить честно и как важно, чтобы тебя слышали и видели!“

По словам продюсера Марианне Острат, для кинематографистов невероятно важен столь теплый прием, оказанный домашней публикой: „Великолепно, что на кинофестивале „Сандэнс“ Анна получила награду как лучший режиссер и фильм был позитивно оценен международными критиками, но, когда наконец проходит местная премьера и картина удостаивается стоячих оваций – это уже однозначно свидетельствует о том, что работа была сделана не зря. Из обсуждения фильма после показа мне особенно запомнилась мысль, что посмотреть его должны все люди, вне зависимости от того, как они самоидентифицируются. Я надеюсь, что тех, кто посмотрит этот фильм в кино, он подтолкнет на обсуждение табуированных тем со своими близкими“.