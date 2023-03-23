ФОТО | Прямиком с фестиваля Sundance! В Эстонии состоялась эмоциональная премьера фильма „Сестринство бани по-черному“
21 марта прошел премьерный показ долгожданной картины режиссера Анны Хинтс „Сестринство бани по-черному“ (эст. Savvusanna sõsarad). По окончании показа весь зал встал и разразился овациями, которые не стихали несколько минут. С подачи Хинтс присутствующие также спели благодарственную банную песню „Aitjumma!“.
„Сестринство бани по-черному“ (эст. Savvusanna sõsarad) – современное и интимное документальное кино о женщинах, которые встречаются в защищающей темноте, делятся своими сокровенными секретами и смывают накопившиеся в теле стыд и боль. Фильм знакомит с традициями и обрядами южноэстонской бани по-черному, включенной ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Это первый эстонский документальный фильм, премьера которого состоялась на престижном кинофестивале Sundance в рамках конкурсной секции международных документальных фильмов. Картина также получила награду за лучшую режиссуру.
В эстонские кинотеатры картина „Сестринство бани по-черному“ поступит 24 марта 2023 года.
Анна Хинтс была искренне тронута разразившимися после показа овациями: „После премьеры я испытываю огромную благодарность. Такая похвала твоему первому полнометражному фильму вдохновляет и опьяняет. Но я хочу подчеркнуть, что на самом деле за каждым фильмом стоит большая команда, и „Сестринство бани по-черному“ не могло появиться, если бы не исключительная самоотдача съемочной команды. Спасибо всем, кто принял участие в съемках, и, конечно же, сестрам, членам сестринства, которые открылись и показали, как важно говорить честно и как важно, чтобы тебя слышали и видели!“
По словам продюсера Марианне Острат, для кинематографистов невероятно важен столь теплый прием, оказанный домашней публикой: „Великолепно, что на кинофестивале „Сандэнс“ Анна получила награду как лучший режиссер и фильм был позитивно оценен международными критиками, но, когда наконец проходит местная премьера и картина удостаивается стоячих оваций – это уже однозначно свидетельствует о том, что работа была сделана не зря. Из обсуждения фильма после показа мне особенно запомнилась мысль, что посмотреть его должны все люди, вне зависимости от того, как они самоидентифицируются. Я надеюсь, что тех, кто посмотрит этот фильм в кино, он подтолкнет на обсуждение табуированных тем со своими близкими“.
На афтерпати в клубе Uus Laine звучали рунические песни на выруском и сетуском языках, было много эмоциональных тостов и танцы до раннего утра.
Фильм „Сестринство бани по-черному“ можно увидеть в кинотеатрах по всей Эстонии с 24 марта. Предпремьерные показы в избранных кинотеатрах начнутся 22 марта. Дистрибуцией фильма в Эстонии занимается ACME Film.
Режиссер и сценарист картины „Сестринство бани по-черному“ – Анна Хинтс. Продюсер – Марианне Острат (Alexandra Film, Эстония); сопродюсеры: Жюльетт Казанав (Kepler22 Productions, Франция), Хлин Йоханнесдоттир (URSUS Parvus, Исландия) и Ээро Тальвисту † (Эстония). Оператор – Антс Таммик; монтажеры: Хендрик Мягар, Тушар Пракаш, Кутайба Бархамджи (Франция), Мартин Мянник и Анна Хинтс. Звукооператоры: Танель Кадалипп и Патрик МакГинли; звукорежиссер – Хульдар Фрейр Арнарсон (Исландия). Композиторы: Эдвард Эгилссон (Исландия) и музыкальный коллектив EETER (Анна Хинтс, Марья-Лийза Платс, Анн Рейманн).
Фильм создан при поддержке Эстонского института кино, фонда Eesti Kultuurkapital («Капитал культуры“), Centre national du cinéma et de l’image animée, SACEM, Sundance Institute Documentary Fund, Исландского киноцентра и Тартуского фонда кино. Проект разработан в программе разработки документального кино Ice & Fire Docs. Проект был представлен на форуме IDFA и форуме Nordisk.