Отт Лепланд признался, почему ему не нравится раскрывать подробности о личной жизни

„Иногда есть периоды, когда я специально скрываю свою личную жизнь. Мне кажется, что свою личную жизнь не стоит проповедовать. Если ты слишком много раскрываешь о своей сфере личной жизни, то это становится утомительным для людей. Время от времени это даже разумно делать, тогда слушатели могут больше сопоставлять тебя с собой. Как я считаю, если артист делает это слишком часто, то с одной стороны это утомляет, а с другой - это начинает принижать самого артиста“, - пояснил Лепланд.