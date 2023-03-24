Отт Лепланд признался, почему ему не нравится раскрывать подробности о личной жизни
В утренней программе на Vikerraadio музыкант Отт Леппланд признался, что в один момент задался вопросом - а идет ли он в жизни по правильному пути?
„Мне кажется, что каждый артист рано или поздно сталкивается с таким моментом. К счастью, этот момент не изменил мою жизнь“, - отметил Лепланд.
По его словам, для артиста крайне важна обратная связь от публики: если она положительная, то дает много сил, чтобы двигаться дальше.
Зашел разговор о личной жизни музыканта, и тот признал, что ему не нравится выставлять свою личную жизнь на всеобщее обозрение.
„Иногда есть периоды, когда я специально скрываю свою личную жизнь. Мне кажется, что свою личную жизнь не стоит проповедовать. Если ты слишком много раскрываешь о своей сфере личной жизни, то это становится утомительным для людей. Время от времени это даже разумно делать, тогда слушатели могут больше сопоставлять тебя с собой. Как я считаю, если артист делает это слишком часто, то с одной стороны это утомляет, а с другой - это начинает принижать самого артиста“, - пояснил Лепланд.